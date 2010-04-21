Национальный провайдер спутникового телевидения MYtv выводит на рынок Украины ресивер MYtv HDBOX, предназначенный для приема спутниковых трансляций телевидения высокой чёткости HD.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Это уже вторая совместная разработка компании Kaon и разработчика программного обеспечения NDS для провайдера MYtv.

Спутниковый ресивер MYtv HDBOX принимает HD-каналы, которые отличаются высокой чёткостью изображения, яркостью красок и возможностью видеть все мельчайшие подробности. MYtv предлагает зрителю самостоятельно выбирать перечень пакетов, которые он хочет смотреть. Для зрителей MYtv подготовлены девять тематических пакетов каналов.

Осенью 2009 года национальный провайдер спутникового цифрового телевидения MYtv вывел на рынок Украины ресивер MYtv HDMAX с функциями видеопроигрывателя (PVR). Встроенный жесткий диск позволяет записывать более 500 часов, сохранять и воспроизводить передачи с любых каналов.

Справка УНИАН. Провайдер MYtv предоставляет услуги платного ТВ по всей территории Украины. MYtv использует технологии передачи сигнала стандарта DVB-S2, MPEG-4 (с полной поддержкой DVB–S и MPEG–2) и HD, что позволяет передавать четкое изображение на экраны телевизора и слушать звук в формате Stereo, Dolby Digital 5.1.

Вещание осуществляется со спутника Thor 6, который покрывает сигналом всю территорию Европы. Услуги MYtv предоставляются только на территории Украины.