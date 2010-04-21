"Мегатрейд" стал эксклюзивным дистрибутором
Чешской 2N Telekomunikace
Компания "Мегатрейд", крупнейший украинский специализированный ІТ-дистрибутор и компания 2N Telekomunikace (Чехия) заключили контракт о партнерстве в области телекоммуникационного оборудования.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.
Согласно контракту, "Мегатрейд" будет осуществлять поставки в
Украину телекоммуникационного оборудования производства чешской компании 2N
Telekomunikace и получит статус эксклюзивного дистрибутора.
В рамках этого контракта "Мегатрейд" будет поставлять такие решения как
голосовые шлюзы для 3G UMTS и GSM сетей, офисные мини-АТС 2N Omega и решения
для Mobility Extension.
Кроме этого компания 2N Telekomunikace предлагает оборудование для построения систем офисной телефонной связи для малого и среднего бизнеса, с интегрированными
решениями GSM и UMTS, Mobility Extension.
Отмечается, что появление дополнительного направления в линейке "Мегатрейд" позволит поставлять оборудование для комплексных проектов, что обеспечит более
высокую конкурентоспособность и привлекательность компании.