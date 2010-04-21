Телекоммуникационная группа Vega расширяет возможности предоставления услуг телефонии через сеть Интернет (SIP-trunk и IP-линии) для частных лиц, среднего и малого бизнеса.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Отмечается, что услуга «IP-линия» дает абонентам возможность получить одну телефонную линию и телефонный номер с использованием сети Интернет, а также позволяет активировать различные дополнительные услуги телефонии.

С помощью услуги «SIP-trunk» можно получить несколько телефонных соединений одновременно через один канал Интернет. Количество телефонных номеров при этом не ограничено и не зависит от количества линий. Услуга актуальна для юридических лиц, которые планируют организацию корпоративной телефонной сети и подключение офисной телефонной станции (РВХ).

Чтобы подключить IP-линию или SIP-trunk, достаточно быть подключенным к сети Интернет любого оператора и иметь канал с достаточными техническими характеристиками (около 100 кбит/с на каждую линию).

В настоящее время возможность пользоваться услугами телефонии от Vega через Интернет доступна в 19 городах Украины: Киеве, Борисполе, Вишневом, Севастополе, Симферополе, Ялте, Харькове, Днепропетровске, Запорожье, Кривом Роге, Новомосковске, Одессе, Николаеве, Херсоне, Мариуполе, Донецке, Львове, Тернополе и Ивано-Франковске.

Справка УНИАН. Телекоммуникационная группа Vega – крупнейший негосударственный оператор украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Vega занимает лидирующие позиции на рынке Украины в сегменте предоставления услуг фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет и передачи данных.

Vega появилась на рынке телекоммуникаций Украины в результате объединения крупнейших телекоммуникационных групп Украины «Фарлеп» и «Оптима Телеком», а также компаний «Укомлайн», «ЦСС», IP Telecom, «Матрица», «Вилком» и многих других.

На сегодняшний день объединенный оператор присутствует в 47 населенных пунктах 20-и областей Украины. Полный спектр услуг Vega предоставляет в 38 населенных пунктах Украины.