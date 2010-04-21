«Укрзализныця» назначила 45 дополнительных поездов
21:21, 21 апреля 2010Транспорт/Связь
0
К майским праздникам
По состоянию на 21 апреля «Укрзаизныця» включила в расписание 45 дополнительных поездов на майские праздники.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в частности, десять поездов назначила Юго-Западная железная дорога, семь — Одесская, шесть — Львовская, пять — Донецкая, тринадцать — Приднепровская, четыре — Южная железная дорога.
Кроме того, десять поездов назначили российские железнодорожники.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter