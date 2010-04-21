«Укрзализныця» назначила 45 дополнительных поездов

По состоянию на 21 апреля «Укрзаизныця» включила в расписание 45 дополнительных поездов на майские праздники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, в частности, десять поездов назначила Юго-Западная железная дорога, семь — Одесская, шесть — Львовская, пять — Донецкая, тринадцать — Приднепровская, четыре — Южная железная дорога.

Кроме того, десять поездов назначили российские железнодорожники.