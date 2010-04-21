В Херсоне возобновят речные пассажирские перевозки

Нижнеднепровский филиал ГП "Администрация речных портов Украины" планирует 24 апреля возобновить пассажирские речные перевозки на дачных маршрутах в Херсоне, прерванные 20 апреля из-за отсутствия топлива для теплоходов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона, соответствующая договоренность достигнута в ходе встречи мэра Херсона Владимира САЛЬДО и начальника херсонского представительства ГП "Администрация речных портов Украины" Николая ФИЛИНА.

Согласно сообщению, изначально рассматривался вопрос о выделении предприятию 10 тыс. литров топлива на сумму 65 тыс. грн., однако впоследствии предприятие решило возобновить перевозки за счет внутренних финансовых резервов.

Дефицит в средствах на топливо дачных речных перевозок в Херсоне возник в связи с задолженностью из госбюджета на компенсацию перевозок льготников в размере 81 тыс. грн.