«Точприбор» увеличил прибыль

ОАО "Мукачевский завод «Точприбор» в январе-марте текущего года увеличило чистую прибыль на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 195 тыс. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. "Точприбор" увеличил чистый доход в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 22,843 млн. грн., а также сократил доход (выручку) от реализации в 2 раза – до 23,231 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Мукачевский завод «Точприбор» (г. Мукачево, Закарпатская обл.) реализует 5 инвестиционных проектов. Предприятие в основном выпускает продукцию из давальческого сырья для фирм Philips Industries, TDK Electronics, "Флекстроникс Интернационал Венгрия" (все – Венгрия), Philips Innovatve Application NV (Бельгия) и "Филлипс Аустрия ГМБХ" (Австрия). Это, в частности, громкоговорители, которые применяются в обычных и мобильных телефонах, в автомобильных системах сигнализации, в системах связи, в салонах автомобилей; трансформаторы для зарядных устройств телефонов, в системах питания автомобилей и видеотехники; модули CD и др. Вся продукция полностью отправляется инвесторам.

Основными потребителями продукции «Точприбора» являются такие известные фирмы, как Siemens, Nokia, Philips, Motorola, Volkswagen, General Motors. Также заключен договор с польской фирмой "Тайко Электроникс" об изготовлении кабелей для коммуникационных систем. Также завод производит приборы и комплектующие для авиационной техники.

53,405% акций ОАО «Мукачевский завод «Точприбор» принадлежат государству и находятся в управлении ФГИУ, 24,9% – Coch Investments Limited (Британские Виргинские острова), 9,298% – DRGN Limited (Кипр).

В 2009 году «Точприбор» увеличил чистую прибыль на 7%, по сравнению с 2008 годом, до 0,760 млн. грн.