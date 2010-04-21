«Атлант-М» получил 2,9 млн. грн. прибыли

ООО “Международный автомобильный холдинг "Атлант-М" (Киев) завершило январь-март т.г. с чистой прибылью 2,946 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 года чистый убыток составлял 0,413 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте «Атлант-М» увеличил чистый доход на 59,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, - до 4,117 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 59,3% – до 4,940 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является структурным подразделением холдинга «Атлант-М» в Украине и не входит в портфель автомобильного бизнеса. Деятельность компании направлена на реализацию инвестиционных проектов по покупке и строительству автомобильных центров и не связана с продажей, гарантийным и сервисным обслуживанием автомобилей.

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» – одна из самых крупных автомобильных компаний в СНГ, специализирующаяся на продаже, гарантийном и сервисном обслуживании автомобилей различных марок, а также на продаже запасных частей. Создан в 1991 году.

Международный автомобильный холдинг «Атлант-М» является официальным дилером Volkswagen, Audi, Mazda, Opel, Saab, Chevrolet, Hummer, Ford, Cadillac, Skoda, Toyota, Citroen, Kia, Great Wall, BAW, BYD Auto, Brilliance Auto, JinBei, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, МАЗ, МТЗ, имеет собственный институт подготовки кадров, является крупным инвестором, спонсором и меценатом.

2009 год «Атлант-М» завершил с чистым убытком 0,672 млн. грн., что на 94,6% меньше, чем за 2008 год.