Прибыль Volkswagen в I квартале выросла на 95%

Чистая прибыль крупнейшего автомобилестроителя Европы Volkswagen увеличилась в I четверти 2010 года почти до 473 млн евро. против 243 млн. евро, полученных в январе-марте 2009 года, говорится в сообщении концерна, сообщает k2kapital.

Выручка Volkswagen увеличилась за отчетный период на 19,4% - до 28,64 млрд. евро.

Операционная прибыль в первой четверти текущего года выросла до 848 млн евро с 312 млн евро годом ранее.

Продажи автопроизводителя в I квартале поднялись на 26% - до 1,7 млн машин.

Руководство Volkswagen связывает положительные финансовые показатели компании с восстановлением спроса на автомобили на мировом рынке, а также росте продаж концерна в Китае, Западной Европе, а также Северной и Южной Америках.