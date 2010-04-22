Nissan и BMW пострадали от вулканического пепла

"Вулканический кризис" затронул не только отрасль авиаперевозок. Крупнейшие производители вынуждены останавливать линии из-за перебоя в поставках запчастей, сообщает k2kapital.

Сегодня автомобильный концерн BMW приостанавливает производство на трех предприятиях в Германии из-за отсутствия электронных компонентов. В немецкой корпорации заявляют, что перебои с поставками запчастей ставят под угрозу производство 7 тыс. автомобилей, однако уверяют, что переговоры с персоналом проведены и "задержка производства будет компенсирована как можно скорее". Компания не планирует фиксировать убытки и намерена поставить автомобили дилерам в оговоренный срок.

Японская корпорация Nissan завтра прекращает работу двух заводов в Японии из-за нехватки датчиков воздушного давления, которые поставляются из Ирландии. По словам представителя компании, приостановка конвейеров сократит объемы производства как минимум на 2 тыс. автомобилей марок Cube, Murano и Rogue, стоимость простоя в финансовом выражении неизвестна.

Другой японский производитель, компания Fujitsu, столкнулась с проблемой поставки новейшей модели ноутбуков в Европу.

Извержение вулкана Эйяфялайекудль в Исландии спутало бизнес-планы многих компаний по всему миру. Так, горнодобывающий гигант Rio Tinto, чьи бумаги размещены на Лондонской и Австралийской фондовых биржах, сегодня был вынужден отложить годовое собрание акционеров в Мельбурне на месяц, поскольку члены совета директоров не смогли вылететь из Лондона после встречи с британскими инвесторами.