Самолет «АэроСвита» рейсом Киев-Стокгольм сел в Риге

Дрейф облака вулканического пепла, попавшего в атмосферу, вновь привел к нарушению графика полетов авиакомпаний в отдельные регионы Северной Европы.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании «АэроСвит», 21 апреля, через 40 минут после вылета самолета компании, выполнявшего рейс Киев-Стокгольм, воздушное пространство Швеции было закрыто для полетов.

Самолет с 79 пассажирами на борту, покинувший аэропорт «Борисполь» в 06.30 по киевскому времени, совершил посадку в Риге. Все пассажиры за счет авиакомпании доставляются в столицу Швеции морским транспортом. Их прибытие в Стокгольм ожидается в первой половине дня в четверг.

В то же время в компании сообщают, что отмена большинством европейских стран в среду, 21 апреля, ограничений на полеты в своем воздушном пространстве значительно оживила авиасообщение между Украиной и городами Европы.

Так, в среду авиакомпания «АэроСвит» возобновила полеты в столицу Польши, Варшаву, аэропорт которой был закрыт в понедельник и вторник. В этот же день украинская компания доставила пассажиров в ряд других городов Центральной и Южной Европы, а также Балтийского региона – в Прагу, Будапешт, Гамбург, Афины, Белград, Софию, Вильнюс и Ригу.

В целом «АэроСвит» 21 апреля выполнил 20 международных регулярных рейсов из Киева и 9 – из региональных центров Украины. Помимо уже перечисленных городов, компания отправила пассажиров в Алматы, Баку, Бангкок, Дубай, Пекин, Санкт-Петербург, Стамбул и Тбилиси. Выполнено также 5 рейсов в Москву из Киева, по два – из Донецка и Днепропетровска, по одному – из Одессы и Симферополя.