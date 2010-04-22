«Международные Авиалинии Украины» в среду выполнили все рейсы

В течение вторника 21 апреля, после недели серьезных перебоев в работе всей авиационной отрасли, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» возобновила выполнение всех собственных регулярных и чартерных рейсов в полном объеме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Нашей приоритетной задачей сейчас является доставка в Украину всех пассажиров, которые не смогли вовремя вернуться на родину из-за закрытия воздушного пространства Европы. Помимо регулярных рейсов, которые на сегодня выполняются в полном объеме, авиакомпанией введены дополнительные рейсы и изысканы дополнительные емкости – для того, чтобы в кратчайшие сроки доставить пассажиров в пункты назначения», - сообщил президент МАУ Юрий МИРОШНИКОВ.

Как отмечают в компании, смена направления ветра способствовала очищению неба над Европой от вулканической пыли.

Ослабление интенсивности извержения в сочетании с более точной оценкой устойчивости воздушных судов к воздействию незначительных концентраций вулканического пепла в атмосфере позволило большинству стран открыть свое воздушное пространство, отмечается в сообщении.

МАУ выражает надежду на отсутствие дальнейших перебоев в работе отрасли и своевременное выполнение всех запланированных рейсов в период майских праздников.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания выполняет собственные регулярные рейсы в Лондон, Париж, Амстердам, Брюссель, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Вену, Цюрих, Рим, Милан, Мадрид, Барселону, Лиссабон, Хельсинки, Женеву, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Монастир, Ниццу, Пулу, Дубровник, Сплит, Львов, Донецк, Одессу и Симферополь.

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь». Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIA Beteiligungsgesellschaft mbH (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) –- 9,9% и другие акционеры – 6%.