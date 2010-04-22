ЛЖД планирует запустить рельсовый автобус Львов–Тернополь–Львов

С введением 30 мая 2010 года нового графика движения Львовская железная дорога (ЛЖД) намерена запустить рельсовый автобус сообщением Львов–Тернополь, сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

Однако он будет курсировать лишь в том случае, если потенциальные пассажиры выскажутся за открытие нового маршрута.

В частности, с 22 апреля и на протяжении месяца железнодорожники проведут опрос пассажиров в пригородном и междугородном сообщении относительно целесообразности введения нового поезда. Также действует «горячая линия» (тел. 032-226-49-71), по которой граждане могут высказать свое видение, советы и предложения по совершенствованию железнодорожного сообщения между Львовом и Тернополем, письма можно направлять по электронному адресу press_centr@railway.iviv.ua или же по почтовому адресу: г. Львов, ул. Гоголя, 1, Управление Львовской железной дороги, Служба пригородных пассажирских перевозок.

Все звонки и письма специалисты железной дороги в обязательном порядке будут фиксировать, а советы и предложения будут учитывать при определении целесообразности курсирования рельсового автобуса по направлению Львов – Тернополь – Львов, времени отправления и прибытия на конечные станции и т. п.