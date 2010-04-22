Volkswagen разработал машину специально для России

Volkswagen в июне проведет премьеру автомобиля, разработанного специально для России, сообщает РБК.

Как говорится в сообщении компании, после этого официальные дилеры марки Volkswagen начнут принимать предварительные заказы. В сентябре автомобиль появится в дилерских салонах. Сборка автомобиля будет осуществляться на новейшем заводе Volkswagen AG в Калуге в режиме полного производственного цикла.

Стартовая цена нового седана составит около 10 тыс. евро. При покупке нового седана российские покупатели смогут воспользоваться преимуществами программы утилизации старых автомобилей.

Новый седан марки Volkswagen будет оснащаться новым бензиновым двигателем 1,6 (105 л.с.). Он может комбинироваться с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также 6-ступенчатой автоматической трансмиссией с функцией последовательного ручного переключения (Tiptronic). Клиенты смогут выбирать между традиционными для Volkswagen версиями исполнения Trendline, Comfortline и Highline и получат подборку cредств активной и пассивной безопасности.

По габаритам новый седан будет одним из самых больших в классе. Его длина составит 4384 мм, ширина - 1700 мм, высота - 1463 мм. Колесная база (2552 мм) позволит с комфортом разместиться как на передних сиденьях, так и на сиденьях второго ряда. Объем багажника составит около 460 литров.