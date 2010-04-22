Убытки аэропорта «Борисполь» составили 4,5 млн. грн.

Международный аэропорт «Борисполь» на сегодняшний день понес 4,5 млн. грн. убытков из-за проблем с авиасообщением в предыдущие дни, вызванных извержением вулкана в Исландии.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь «Борисполя» Людмила ПЕТРИВ.

«Начиная с пятницы, 16 апреля, убытки составили 4,5 млн. грн.», - сказала она.

По ее словам, на сегодняшний день аэропорт продолжает выполнять работу в нормальном режиме, сегодня не выполнялись рейсы на отлет только в Хельсинки и Мюнхен.

Как сообщал УНИАН, в связи с перемещением вулканического облака пепла, образовавшегося вследствие извержения вулкана в Исландии, 16 апреля были ограничения по выполнению полетов в ряд стран, которые закрыли свои воздушные зоны. 17 апреля были закрыты воздушные зоны Украины, соответственно - не работали аэропорты. Симферопольская воздушная зона была закрыта с 15:00 17 апреля, Львовская воздушная зона с 00:00, Бориспольская воздушная зона с 03:00, Одесская воздушная зона с 09:00 и Днепропетровская воздушная зона с 12:00 17 апреля.

Воздушные зоны Украины были открыты 18 апреля, аэропорты начали работу. 18 апреля “Борисполь” начал выполнять только чартерные рейсы и рейсы в направлении востока и юга. Воздушное сообщение с Европой было закрыто.