Две украинские компании заинтересовались “Лугансктепловозом”

Фонд государственного имущества вчера, 21 апреля, заключил договора конфеденциальности с двумя украинскими компаниями, проявившими интерес к конкурсу по продаже 76,001% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз”. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

В соответствии с заключенными договорами, компании смогут посетить приватизируемое предприятие и непосредственно ознакомиться с его деятельностью.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 31 марта т.г. объявил о проведении приватизационного конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже государственного пакета акций ОАО «Лугансктепловоз» в размере 76,001% уставного капитала.

Стартовая цена выставленного на продажу госпакета «Лугансктепловоза» составляет 400 млн. грн.

В соответствии с конкурсными условиями, к конкурсу допускаются компании, которые не менее трех лет производят железнодорожные локомотивы (электровозы, тепловозы) и электропоезда или комплектующие к ним, или используют железнодорожные локомотивы (электровозы, тепловозы) и электропоезда в своей деятельности.

Конкурс по продаже «Лугансктепловоза» состоится 15 июня 2010 года.

Справка УНАИН. ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.