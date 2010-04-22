В Николаевской области грузоперевозки сократились

Транспортными предприятиями Николаевской области в январе – марте 2010 года перевезено 1 млн. 044,5 тыс. тонн грузов (с учетом перевозок, выполненных частными предпринимателями на автомобильном транспорте), что на 3,9% меньше, чем в соответствующем периоде 2009 года.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Николаевской области, при этом грузоперевозки автомобильным транспортом сократились на 0,4%.

Грузооборот в области составил 197,4 млн. т/км и увеличился на 3,5%, в том числе на автомобильном транспорте – на 5%.

На причалах торговых портов, а также других предприятий Николаевской области обработано 5,9 млн. тонн грузов, что на 5,9% больше, чем в январе – марте 2009 года. За три месяца обработано 545 судов, из них 519 – зарубежных и инфрахт.

Услугами автомобильного и электротранспорта воспользовались 29,9 млн. пассажиров, пассажирооборот составил 384,6 млн. пасс./км, что соответственно на 12,3% (на автомобильном транспорте) и 7,8% (на электротранспорте) меньше, чем в январе – марте прошлого года.