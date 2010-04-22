Кабмин разрешил Львовской ОГА выкупать землю

Правительство разрешило Львовской областной государственной администрации выкупать частную собственность и землю под строительство в городе аэропорта в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, соответствующее решение принято 21 апреля на заседании правительства.

В частности, речь идет о выкупе объектов частной собственности и земельных участков по мотивам общественной необходимости, которые размещены на землях, которые отводятся для строительства и реконструкции Львовского аэропорта.

Правительство поручило Львовской облгосадминистрации до 1 июля 2010 года выкупить земельные участки, садовые дома, гаражные боксы и другие объекты недвижимости, а также возместить стоимость многолетних насаждений.

Кроме того, Львовская ОГА вместе с Львовским городским советом также должна обеспечить предоставление в постоянное пользование аэропорта выкупленных земельных участков с выдачей соответствующего государственного акта.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением № 1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", разработанного предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин Украина".

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала будет составлять 1 тыс. пассажиров в час.

Победителем аукциона по строительству нового терминала в аэропорту "Львов" была признана американская компания IMTC-MEIL.L.C, с которой должны были подписать инвестдоговор.

Постановлением Кабмина от 1 марта 2010 г. Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда в 2010 году на развитие аэропорта "Львов" 121 млн. грн.