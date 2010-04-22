«Укрзализныця» вскоре рассчитывает завершить переговоры

«Укрзализныця» рассчитывает завершить переговоры с Barclays capital bank о реструктуризации займа в течение 15-20 дней.

Как предает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«У меня есть очень серьезная надежда, что на протяжении 15-20 дней мы завершим этот процесс», - сказал он.

По его словам, переговоры идут успешно, но непросто. «Вы представляете, что во время кризиса говорить о глобальной реструктуризации очень непростого кредитного соглашения не так просто», - сказал он. В то же время, по его данным, «Укрзализныця» нашла очень веские аргументы для кредитора относительно того, что основания под реструктуризацию есть. «Тот финансовый баланс, который был выставлен при оформлении займа, он в настоящее время имеет право быть реформированным. Мы, конечно, получили очень непростые задачи по финансовой дисциплине, нас очень жестко ставят в угол по социальным программам, но это всегда предмет переговоров», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2007 года «Укрзализныця» подписала кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5%. Кредит выдан на три года с отсрочкой платежа. Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Согласно обязательствам, «Укрзализныця» должна была выплатить первый транш в августе, второй – в ноябре т.г. В августе транш был выплачен, а в ноябре т.г. «Укрзализныця» обратилась к банку с просьбой реструктуризировать долг.

«Укрзализныця» рассчитывает реструктуризировать выплату 440 млн. долл. долга в среднем на срок около двух с половиной – трех лет. «Речь идет об изменении срока и графика погашения основной суммы долга украинских железных дорог. Изначально предполагалось, что начиная с августа текущего года и до августа 2010-го мы осуществим пять платежей по 110 млн. долл. Один платеж сделан, осталось четыре – в погашение 440 млн. долл. основной суммы кредита», – ранее говорил М.КОСТЮК.

Консультантом по реструктуризации синдицированного кредита выбрана компания Squire Capital.

Справка УНИАН. Государственная администрация железных дорог "Укрзализныця" является монопольным перевозчиком грузов и пассажиров железнодорожным транспортом. Объединяет шесть железных дорог – Донецкую, Львовскую, Одесскую, Приднепровскую, Южную и Юго-Западную, которые охватывают все области Украины.

Barclays capital bank (Великобритания) – одно из ведущих европейских финансовых учреждений, являющееся лидером в организации международного финансирования, включая облигации, кредиты и проектное финансирование, для правительственных организаций, корпораций и банков.