УЗ и РЖД подписали меморандум

«Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) подписали меморандум о намерениях ускорить движение пассажирских поездов на направлениях Москва-Киев, Москва-Симферополь, Москва-Сочи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

По его словам, соответствующие договоренности были достигнуты в Киеве в рамках заседания рабочей украинско-российской группы по вопросам организации скоростного движения на направлении Москва-Киев, сокращения времени хода до Симферополя и Сочи.

Меморандум подписали в Киеве первый заместитель гендиректора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО и старший вице-президент РЖД Валентин ГАПАНОВИЧ.

По словам В.ГАПАНОВИЧА, инициатором создания такой рабочей группы ранее выступил гендиректор «Укрзализныци» М.КОСТЮК. «Я рассчитывают, что этот документ «как некий протокол о намерениях, который определяет направления сотрудничества, будет подписан президентом РЖД Владимиром ЯКУНИНЫМ и М.КОСТЮКОМ в ближайшее время», - сказал он. По его словам, предварительно это запланировано сделать 26-27 мая т.г. в ходе ежегодного железнодорожного форума, который проводится в Сочи.

«Проект важен для РЖД, для россиян тем, что если мы поедем не через Воронеж, а поедем всем известным еще с советских времен ходом Москва-Тула-Курск-Белгород- Харьков с выходов на Ростов и дальше до Сочи, то до Сочи мы можем доехать без больших, первоначальных, затрат в инфраструктуру, ориентировочно, за 20 часов. Сегодня едем 28. Вот эффективность для россиян, которые отдыхают на черноморском побережье. Эффект для Украины – это дополнительные поезда, которые пойдут, это естественно плата за проезд, это рабочие места и т.п.», - сказал В.ГАПАНОВИЧ.

По его словам, отдельной проблемой является организация скоростного движения Москва-Киев. «Чтобы ускориться в максимально короткие сроки, конечно, надо решать на уровне руководства государств вопрос максимального упрощения погранично-таможенных операций», - сказал представитель РЖД.

По словам М.КОСТЮКА, проект ускорения движения между Киевом и Москвой интересен тем, что кроме традиционного формата движения, предусматривает организацию дневных поездов. «Мы смотрим, что мы можем выходить уже и на дневное скоростное движение Киев-Москва. Очень интересно будет построена работа и с участком Харьков-Москва, есть перспектива внедрения», - сказал он.

Как сообщалось на пресс-конференции, в меморандуме предусмотрены также вопросы о едином подходе в области технического регулирования, о создании единого информационно-технологического пространства.