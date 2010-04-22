Судостроительная компания «Море» увеличила убыток

ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море" (г. Феодосия, АР Крым) в январе-марте т.г. увеличило чистый убыток на 64,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3,609 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. компания "Море" сократила чистый доход на 86,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 0,419 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 84,9% – до 0,498 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море" (г. Феодосия, АР Крым) специализируется на производстве быстроходных кораблей и судов с динамическим принципом поддержки (на подводных крыльях, воздушных подушках), прогулочных яхт и катеров (корпус из алюминиево-магниевого сплава). Предоставляет услуги по судоремонту и др.

100% акций ОАО "Феодосийская судостроительная компания "Море" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда госимущества Украины.