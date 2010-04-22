Неадекватный мониторинг Интернета властями будет неэффективным

Намерения властей ввести неадекватные элементы мониторинга сети Интернет будут бесполезными и неэффективными.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН народный депутат, председатель Всеукраинского объединения работодателей в области телекоммуникаций Олег Шевчук, комментируя правительственный законопроект №6323 «Об изменении Закона о телекоммуникациях».

Законороектом предусматривается обязать операторов закупать спецтехнику для мониторинга за собственный счет.

Он отметил, что обязательство операторов и провайдеров за собственный счет покупать спецоборудование для съема информации является нерыночным методом и вызовет шквал критики со стороны интернет-общественности.

По его словам, «длительное время спецслужбы пытаются реализовать свои инициативы по организации мониторинга сети Интернет», в том числе, и на законодательном уровне. Однако, по мнению О.Шевчука, их взгляд – это подход силовых органов, заботящихся в первую очередь о неких мифах о государственной тайне и поиске террористов. В то же время абсолютно очевидно, что предложенная методология спецслужб идет в разрез не только с рыночными методами регулирования, но и со здравым смыслом.

О.Шевчук считает, это в разы удорожит любые инвестиционные проекты и попросту приведет к сворачиванию такой активности участников рынка ИКТ.

Также, по мнению О.Шевчука, спецслужбам необходимо в принципе изменить подход к анализу рынка телекоммуникаций и информационных технологий, а также пересмотреть собственные функции.