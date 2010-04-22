АМК может пересмотреть решения о Telenor и Altimo Holdings

Антимонопольный комитет Украины начал процедуру пересмотра ранее принятого решения относительно объединения активов компаний «Telenor ASA» и «Altimo Holdings & Investments Ltd» в новом операторе мобильной связи – компании «VimpelCom Ltd.», приостановив действие разрешения на концентрацию.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

Согласно сообщению, это связано с ходатайством ООО «Астелит» относительно учета новых существенных обстоятельств, неизвестных комитету на момент принятия решения.

В частности, сегодняшнее решение АМК означает запрещение для участников концентрации совершать любые действия по слиянию активов ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.», ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком».

Как отметил в этой связи председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ, по результатам пересмотра своего предыдущего решения Антимонопольный комитет может оставить его без изменений, изменить решение или упразднить его, запретив концентрацию.

«Каким будет окончательное решение комитета покажет тщательное исследование новых обнаруженных обстоятельств по сути дела, которые могут существенно повлиять на состояние конкуренции на рынке. Так или иначе, но мы обязаны проверить полученную существенную информацию, чтобы не допустить монополизации», – сказал А.КОСТУСЕВ.

Основанием для пересмотра решения АМК стало заявление ООО «Астелит», по информации которого оценка рыночной доли операторов должна была бы быть осуществлена на основе финансовой отчетности за полный 2009 год. На момент принятия этого решения в АМК отсутствовала имеющаяся у операторов оперативная отчетность за прошлый год, что повлияло на обоснованность решения.

По мнению ООО «Астелит», более обоснованным при определении доли участников рынка мобильной связи является подсчет по объему предоставленных услуг в денежном эквиваленте, а не по абонентской базе. Заявитель объясняет это спецификой предоставления мобильных услуг, когда одно лицо может одновременно быть потребителем нескольких операторов связи.

Кроме того, по данным ООО «Астелит», во время оценки реального распределения между операторами радиочастотного ресурса стандарта GSM-900 и GSM-1800 не учтено, что Минобороны также пользуется каналами в этих полосах. То есть, реальные доли радиочастотного ресурса, который используется операторами, являются значительно больше и для объединенной компании составляют 58% и свыше 50% для развития технологий GSM-900 и GSM-1800 соответственно.

Все это может свидетельствовать о том, что АМК, принимая решение позволить концентрацию, использовал неточную информацию, предоставленную операторами, что могло привести к принятию необоснованного решения. Учитывая информацию ООО «Астелит» о том, что участники намереваются завершить концентрацию до конца апреля текущего года, АМК учел ходатайство компании относительно срочного рассмотрения этого вопроса и приостановки действия своего предыдущего решения.

Как сообщалось, 9 марта этого года АМК предоставил разрешение компаниям «Telenor ASA» (м. Форнебу, Норвегия) и «Altimo Holdings & Investments Ltd» (м. Тортола, Британские Виргинские Острова) на приобретение контроля над ЗАО «Киевстар Дж.Ес.Ем.» (м. Киев) но ОАО Вымпельной «Коммуникации» (м. Москва, РФ) путем создания компании «VimpelCom Ltd.» (м. Гамильтон, Бермудские Острова).