УЗ и РЖД обсудили вопрос унификации техники

«Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги» в рамках визита делегации от РЖД в Киев обсудили вопрос унификации железнодорожной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы сегодня обсудили также отдельные вопросы подготовки железнодорожной техники в России, чтобы построить хорошую конкурентную площадку, чтобы унифицировать эту технику», - отметил он.

По словам М.КОСТЮКА речь идет о двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) поездах.

«Нет никакого смысла двум абсолютно идентичным железнодорожным системам создавать один и тот же тип подвижного состава у себя и тратить на это деньги. Создание двухсистемной пассажирской машины требует времени и денег. Мы говорим, что Украина создает эффект украинскую грузовую машину - она получает соответствующую площадку в России, мы с удовольствием будет использовать пассажирскую двухсистемную машину (России – УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в ближайшее время планировала подписать контракт с «Лугансктепловозом» на строительство новых комфортных межрегиональных поездов с распределенной тягой. Это должен быть полноприводный поезд без локомотивной тяги с улучшенной динамикой и высшим уровнем комфорта. «Необходимо изготовить первые варианты поезда. Надеюсь, что на протяжении нескольких лет догоним лучших мировых производителей», – говорил глава «Укрзализныци».

Напомним, «Укрзализныця» к Евро-2012 намерена закупить 17 двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) межрегиональных поездов, чтобы организовать движение дневных поездов со скоростью до 160 км/ч. Ранее «Укрзализныця» ожидала предложений относительно производства такого подвижного состава от зарубежных ведущих производителей. Среди возможных производителей подобной техники, кроме «Лугансктепловоза», назывались немецкий Siemens, канадский Bombardier, французский Alstom, корейский Hyundai.