УЗ и РЖД обсудили вопрос унификации техники

22:09, 22 апреля 2010
Транспорт/Связь
0

Сообщил Костюк

«Укрзализныця» и ОАО «Российские железные дороги» в рамках визита делегации от РЖД в Киев обсудили вопрос унификации железнодорожной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Мы сегодня обсудили также отдельные вопросы подготовки железнодорожной техники в России, чтобы построить хорошую конкурентную площадку, чтобы унифицировать эту технику», - отметил он.

По словам М.КОСТЮКА речь идет о двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) поездах.

«Нет никакого смысла двум абсолютно идентичным железнодорожным системам создавать один и тот же тип подвижного состава у себя и тратить на это деньги. Создание двухсистемной пассажирской машины требует времени и денег. Мы говорим, что Украина создает эффект украинскую грузовую машину - она получает соответствующую площадку в России, мы с удовольствием будет использовать пассажирскую двухсистемную машину (России – УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в ближайшее время планировала подписать контракт с «Лугансктепловозом» на строительство новых комфортных межрегиональных поездов с распределенной тягой. Это должен быть полноприводный поезд без локомотивной тяги с улучшенной динамикой и высшим уровнем комфорта. «Необходимо изготовить первые варианты поезда. Надеюсь, что на протяжении нескольких лет догоним лучших мировых производителей», – говорил глава «Укрзализныци».

Напомним, «Укрзализныця» к Евро-2012 намерена закупить 17 двухсистемных (работа от постоянного и переменного электротока) межрегиональных поездов, чтобы организовать движение дневных поездов со скоростью до 160 км/ч. Ранее «Укрзализныця» ожидала предложений относительно производства такого подвижного состава от зарубежных ведущих производителей. Среди возможных производителей подобной техники, кроме «Лугансктепловоза», назывались немецкий Siemens, канадский Bombardier, французский Alstom, корейский Hyundai.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter