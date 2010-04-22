"Эрикссон" покупает LG-Nortel за 242 млн. долл.

Компания "Эрикссон" заключила соглашение о покупке принадлежащего Nortel контрольного пакета акций (50%+1 акция) в совместном предприятии компаний LG Electronics и Nortel Networks – LG-Nortel за 242 млн. долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Новым названием совместного предприятия станет LG-Ericsson. Сделка должна быть одобрена соответствующими регулирующими органами.

Данное приобретение позволит "Эрикссон" значительно увеличить свое присутствие на корейском рынке и получить налаженный канал продаж, а также хорошие возможности для проведения научно-исследовательских работ в стране. Более того, в результате сделки "Эрикссон" получит производственную базу и возможность установления взаимоотношений с новыми клиентами.

В данной сделке в качестве эксклюзивного финансового советника "Эрикссон" выступает банк SEB Enskilda.

Справка УНИАН. СП "LG-Nortel" основано в 2005 году путем объединения подразделения LG Electronics и подразделения Nortel. Основной задачей СП являются разработка и вывод на рынок крупных телекоммуникационных систем, таких как WCDMA, CDMA и LTE, предназначенных для поставщиков услуг связи в Корее, а также корпоративных продуктов и услуг.

В 2009 году объем продаж LG-Nortel составил примерно 650 млн. долларов США.

Компания "Эрикссон" – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. Лидер в области технологий мобильной связи 2-го (2G), 3-го (3G) и 4-го (4G) поколения, "Эрикссон" осуществляет поддержку сетей с общей абонентской базой более 2 миллиардов человек.

"Эрикссон" работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80000 человек. В 2009 году продажи компании составили 27,1 млрд. долл. Компания основана в 1876 году, штаб квартира располагается в Стокгольме (Швеция).