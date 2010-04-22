В Украину ввезены легально 4 млн. 67 тыс. мобильных

В 2009 году в Украину были ввезены легально 4 млн. 67 тыс. мобильных телефонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель директора Украинского центра радиочастот (УГЦР) Владимир КИРИЧЕНКО на заседании рабочей группы по обсуждению технических вопросов функционирования информационной системы учета мобильных терминалов.

Он подчеркнул, что благодаря легализации ввоза мобильных терминалов на территорию Украины, в 2009 году в Государственный бюджет Украины дополнительно поступило свыше 500 млн. грн.

В ходе заседания были также обсуждены проблемные технические вопросы относительно внедрения EІR мобильными операторами и размещение абонентских пунктов УГЦР на своих площадках с целью обмена базами между УГЦР и мобильными операторами в автоматическом режиме.

Член НКРС Владимир ЗВЕРЕВ проинформировал собравшихся об изменениях к нормативно-правовой базе, которые должны усовершенствовать процедуру ввоза и реализации радиоэлектронных средств и об инициативах комиссии относительно этих вопросов.