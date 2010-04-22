Стадников определен победителем конкурса на должность

По результатам заседания Комиссии Министерства транспорта и связи Украины по проведению конкурсного отбора руководителей предприятий победителем второго этапа конкурса на должность начальника Скадовского морского торгового порта определен Константин СТАДНИКОВ.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

Согласно сообщению, приказ о назначении К.СТАДНИКОВА на должность начальника порта будет подписан министром транспорта и связи Украины Константином ЕФИМЕНКО в ближайшее время.

Напомним, конкурс на отмеченную вакантную должность был объявлен приказом Минтранссвязи 27 января 2010 года. По результатам первого этапа конкурса к последующему участию был допущен один кандидат – К.СТАДНИКОВ.