«Укравтодор» просит автомобилистов оценить работу

«Укравтодор» обращается к водителям с предложением дать объективную оценку качества выполненных работ по ликвидации ямочности на дорогах общего пользования во всех регионах Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранссвязи.

Согласно сообщению, отзывы можно оставлять, позвонив по телефону в диспетчерскую «Укравтодора» по телефонам (044) 287-11-40, 287-42-18.

По данным ведомства, на сегодня в стране выполняют ямочный ремонт около 700 дорожных организаций разных форм собственности. Реализация всех работ на автодорогах государственного и местного значения происходит по специально разработанному графику с конкретно определенными сроками. Работы по ликвидации ямочности и деформации покрытия на дорогах общего пользования международного значения должны быть завершены до 9 мая текущего года, государственного значения - до 30 мая. Возобновить дорожное полотно на автодорогах местного значения дорожники планируют до 15 июня.

По данным министерства, после зимней эксплуатации из 22 тысяч километров автодорог государственного значения пораженно повреждениями и деформациями 10800 км, что составляет почти 48 % от общей протяжности.

Ликвидация ямочности – это первый этап ремонта покрытия дорог после зимнего периода. Вторым этапом станет возобновление разрушенных участков автомобильных дорог, которые невозможно отремонтировать ямочным ремонтом. В министерстве напоминают, что «Укравтодор» несет ответственность за состояние дорог вне границ населенных пунктов.