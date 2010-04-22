ГИС взыскала с нарушителей более 33 тыс. грн.

Государственная инспекция связи (ГИС) в 1-м квартале 2010 года взыскала с нарушителей законодательства в отрасли связи более 33 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГИС.

Согласно сообщению, Государственная инспекция связи в 1-м квартале т.г. провела 33 внеплановые проверки, организовала и провела 415 общих мероприятий по предотвращению, выявлению и прекращению нарушений законодательства в отрасли связи и пользования радиочастотным ресурсом Украины с правоохранительными органами и другими органами государственной власти.

По результатам проведенных проверок аннулировано 2 лицензии, предоставлены 2 распоряжения об устранении нарушений лицензионных условий в сфере телекоммуникаций и 6 распоряжений об устранении нарушений лицензионных условий пользования радиочастотным ресурсом Украины. Предоставлено 9 предписаний об устранении нарушений законодательства в отрасли связи, обнаруженных в ходе проверок. По результатам выполнения предписаний и общих действий с МВД в I квартале 2010 года устранено 269 нарушений.

Должностными лицами Государственной инспекции связи составлен 191 протокол о совершении административного правонарушения в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях операторами рынка телекоммуникаций, пользователями РЧР и субъектами.

Общая сумма административных взысканий за 1-й квартал 2010 года составляет 33 тыс. 485 грн.

По результатами проведенных ГИС общих мероприятий по предотвращению, выявлению и прекращению нарушений законодательства в отрасли связи и пользования радиочастотным ресурсом Украины работниками МВД изъято 567 средств мобильной связи и 94 других незаконно действующих радиоэлектронных средства.

Справка УНИАН. Государственная инспекция связи образована в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 31.08.05 г. № 844 и действует в составе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины, и в пределах своих полномочий осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства в сферах телекоммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом Украины и почтовой связи, а также предотвращения правонарушений в соответствующих сферах.