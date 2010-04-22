ЛЖД в 1-м квартале оштрафовала почти 1 тыс. 400 человек
23:46, 22 апреля 2010Транспорт/Связь
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За хождение по путям
На Львовской железной дороге в январе-марте т.г. за хождение по путям были оштрафованы 1 382 человека.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЛЖД.
Общая сумма штрафов составила 12 тыс. 860 грн.
Еще 43 человека были пойманы во время попытки проезда в грузовых вагонах. Их оштрафовали на общую сумму 733 грн.
Как отмечается в сообщении, нарушители были обнаружены на территориях станций и дистанций путей Львовской магистрали работниками железной дороги совместно с военизированной охраной в ходе рейдовых проверок в местах массового хождения граждан по железнодорожным путям. Такие осмотры проводятся с целью предупреждения наезда подвижного состава на граждан.
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