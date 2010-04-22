Украинские авиакомпании увеличили перевозку пассажиров

Отечественные авиакомпании за три месяца 2010 года выполнили 17,9 тыс. коммерческих рейсов, что на 4,1% превышает аналогичный показатель 2009 года, и перевезли 944,1 тыс. человек (рост на 8,1%).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Как отмечают в министерстве, результаты работы отрасли гражданской авиации Украины за 1-й квартал текущего года, в сравнении с прошлым годом, свидетельствуют об улучшении ситуации на рынке авиаперевозок.

В целом, пассажирские перевозки в первом квартале осуществляли 28 отечественных авиакомпаний. На международных регулярных и нерегулярных линиях за первые три месяца этого года также наблюдается постепенный рост – на 8,8% (514,9 тыс. пассажиров) и 35% (265,2 тыс. пассажиров), соответственно.

Коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний в этом году обслуживают 28 украинских аэропортов и аэродромов. Пассажиропотоки через аэропорты Украины за первый квартал текущего года выросли, сравнительно с соответствующим кварталом в прошлом году, на 5,2% и достигли 1 млн. 669,8 тыс. пассажиров, почтовые и грузовые потоки – на 17,8% - до 8,6 тыс. тонн.

В частности, услугами Международного аэропорта «Борисполь» за первые три месяца года воспользовались 1 млн. 134,6 тыс. человек, что на 4% больше прошлогоднего показателя. Также зафиксирован рост пассажиропотоков в других ведущих аэропортах: Донецка (почти на 18%), Одессы (на 13,2%) и Харькова (на 25%).

Справка УНИАН. В 2009 году отечественными авиакомпаниями было осуществлено 84,2 тыс. коммерческих рейсов (против 100,4 тыс. в 2008 году), перевезено 5,1 млн. пассажиров, что на 17% (почти на 1,05 млн. пассажиров) меньше, чем было перевезено годом ранее.

Объемы перевозок грузов и почты сократились на 16,7% и составили 85,1 тыс. тонн.

Пассажирские перевозки в 2009 году осуществляли 34 отечественные авиакомпании, по итогам года на международных линиях перевезено 4,1 млн. пассажиров, на внутренних – около 1 млн. пассажиров (уменьшение на 16,2 и 20,1% соответственно). В целом, регулярные полеты между Украиной и странами мира осуществляли 11 отечественных авиакомпаний в 44 страны. За год авиакомпании выполнили 33,1 тыс. международных регулярных рейсов, перевезено почти 2,4 млн. пасс. (в 2008 году - соответственно 32,6 тыс. рейсов и 2,5 млн. пас.). В то же время в Украину выполняли регулярные полеты 45 иностранных авиакомпаний из 32 стран мира, за год перевезено около 2,9 млн. пасс.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились за 2009 год на 16,2%, почтогрузопотоки – на 24,1% и составили соответственно 9 млн. пасс. и 39,7 тыс. тонн. Коммерческие рейсы обслуживали 28 украинских аэропортов и аэродромов, спад производственных показателей наблюдался практически во всех. В аэропорту „Борисполь” за 2009 год обслужено 5,8 млн. человек против 6,7 млн. человек за 2008 год.