Госавиаадминистрация будет проводить собеседования

Специалисты Госавиаадминистрации будут проводить собеседования с руководящим составом эксплуатантов во время предварительного оценивания заявок на сертификацию авиакомпаний.

Об этом идет речь в соответствующем приказе Госавиаадминистрации №251 от 14 апреля т.г. «О согласовании руководящего состава эксплуатантов», сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи.

В частности, начальники управлений инспекции, летной эксплуатации, авиационных перевозок и лицензирования, а также управления по евроинтеграции и общим вопросам эксплуатации авиационной техники Госавиаадминистрации будут проверять соответствие кандидатур руководящего состава (руководителя эксплуатанта и его заместителей, ответственных за летную эксплуатацию, обучение экипажа, систему качества, наземную эксплуатацию) квалификационным требованиям, наличие необходимого опыта и отсутствия у них нарушений, которые имеют влияние на безопасность полетов.