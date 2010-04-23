«QBE Украина» решила оставить нераспределенной прибыль

Акционеры страховой компании «QBE Украина» на общем собрании 20 апреля решили оставить нераспределенной прибыль компании за 2009 год (около 9 млн. грн.).

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил генеральный директор «QBE Украина» Олег СОСНОВСКИЙ.

По его информации, на собрании также было принято решение о преобразовании компании из закрытого акционерного общества (ЗАО) в частное акционерное общество (ЧАО).

Кроме того, О.СОСНОВСКИЙ сообщил, что на собрании было принято решение о переводе акций в бездокументарную форму.

Справка УНИАН. СК «QBE Украина» работает на украинском страховом рынке с 1998 года. Компания входит в состав международной группы QBE Insurance Group.

По итогам 2009 года «QBE Украина» собрала страховых платежей на сумму 78,4 млн. грн., страховые выплаты составили 19,6 млн. грн.

QBE Insurance Group – международная австралийская страховая группа, представительства которой находятся в 45 странах мира: Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке и Европе. QBE Insurance Group специализируется на корпоративном страховании крупного и среднего бизнеса, в частности, имущественном страховании, страховании авиа- и морских грузоперевозок, моторном страховании, страховании ответственности и др.

Страховая компания «QBE Insurance Group» по итогам 2009 год увеличила чистую прибыль на 6% по сравнению с 2008 годом – до 1,97 млрд. австралийских долларов.