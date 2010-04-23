ЛЖД отмечает рост порчи подвижного состава

В первом квартале 2010 года на Львовской железной дороге зафиксировали рекордное количество случаев повреждений и порчи мотор-вагонного подвижного состава. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ЛЖД.

Сравнительно с прошлым годом на железной дороге испортили в более чем 2 раза больше окон, сидений, дверей, других предметов интерьера вагонов. Если в 2009 году на протяжении января-марта на магистрали зафиксировали 11 случаев таких нарушений, то в 2010 году их уже 28. В частности, 25 случаев из зафиксированных – это разбивание окон. Их преимущественно в салонах поездов бьют сами пассажиры. Также от хулиганов страдают окна автоматических дверей и дверей переходных площадок. За такие поступки виновных привлекают к административной ответственности, однако наказание не компенсирует железной дороге всех убытков.

Как отмечается в сообщении, еще одной «головной болью» железнодорожников являются так называемые райтеры, которые разрисовывают поезда «граффити». Привести вагон в нормальное состояние после этого очень сложно и недешево, отмечают на ЛЖД.