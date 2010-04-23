"Мегатрейд" стал эксклюзивным дистрибутором компании Digi

Компания "Мегатрейд", крупнейший украинский специализированный ИТ-дистрибутор, подписала дистрибуторский контракт с компанией Digi International.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно контракту, компания "Мегатрейд" будет осуществлять поставки оборудования коммерческих решений Digi International по подключению устройств к сетям, созданию надежных продуктов и технологий обеспечения связи и безопасного сетевого управления

локальными и удаленными электронными устройствами, в том числе и через Web.

Для партнеров компании "Мегатрейд" основными преимуществами сотрудничества

по оборудованию Digi International станет возможность предлагать своим заказчикам такие продукты, как: сотовые маршрутизаторы для высокоскоростных сетей GSM и CDMA поколений 2.5G/3G; серверы устройств Wi-Fi; шлюзы Connectport X и Xbee адаптеры для сетей ZigBeeT и др.

Справка УНИАН. Компания Digi International (США) была основана в 1985 году под именем DigiBoard. Компания стала публичной, сменив имя на Digi International в 1989 году, и участвует в биржевых торгах на национальном рынке NASDAQ под именем DGII. В Digi работает свыше 550 человек в разных странах мира, головной офис расположен в Миннетонке, штат Миннесота, компания также имеет свои офисы в США, Европе и Азии.