Кабмин назначил Пудрыка первым замглавы «Укравтодора»

И уволил ряд заместителей

Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил Валерия ПУДРЫКА первым заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Распоряжение от 19 апреля 2010 г. N 927-р размещено на сайте Верховной Рады. Кроме того, распоряжением N 928-р заместителем главы «Укравтодора» назначен Эдуард БОНДАРЕНКО. Распоряжением от 19 апреля N 924-р с должности заместителя председателя «Укравтодора» освобожден Сергей БОЙКО, N 925-р – Павел ЕЛИЗАРОВ, N 926-р – Олег СЛИЗКОНОС.

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