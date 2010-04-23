Кабмин назначил Пудрыка первым замглавы «Укравтодора»
12:00, 23 апреля 2010Транспорт/Связь
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И уволил ряд заместителей
Кабинет министров Украины своим распоряжением назначил Валерия ПУДРЫКА первым заместителем председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").
Распоряжение от 19 апреля 2010 г. N 927-р размещено на сайте Верховной Рады.
Кроме того, распоряжением N 928-р заместителем главы «Укравтодора» назначен Эдуард БОНДАРЕНКО.
Распоряжением от 19 апреля N 924-р с должности заместителя председателя «Укравтодора» освобожден Сергей БОЙКО, N 925-р – Павел ЕЛИЗАРОВ, N 926-р – Олег СЛИЗКОНОС.
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