ЮЗЖД назначила дополнительно 26 пригородных поездов

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) для обеспечения перевозки увеличенного потока пассажиров в пригородном сообщении на майские праздники назначила дополнительно 26 поездов повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

В частности, 30 апреля 2010 года по железной дороге будет курсировать поезд № 802/801 Фастов – Шостка, 1 мая 2010 года пассажиры смогут воспользоваться дополнительными поездами повышенного комфорта № 802/801 Фастов – Шостка и № 827 Киев – Жмеринка.

4 мая 2010 года к обычному расписанию движения добавлены следующие электропоезда: № 802 Фастов – Шостка, № 806 Киев – Шостка, № 810 Фастов – Шостка, № 840 Фастов – Шостка, № 819 Киев – Шепетовка, № 836 Коростень – Киев, № 827 Киев – Жмеринка, № 833 Киев – Хмельницкий, № 826 Винница – Киев.

5 мая 2010 года пассажиры смогут воспользоваться такими дополнительными поездами: № 840/839 Шостка – Фастов, № 820 Шепетовка – Киев, № 834 Хмельницкий – Киев. 7 и 8 мая 2010 года железной дорогой дополнительно будет курсировать п № 802 Фастов – Шостка. Кроме того, 10 мая 2010 года пассажиры смогут воспользоваться дополнительными поездами повышенного комфорта: № 802 Фастов – Шостка, № 806 Киев – Шостка, № 810 Фастов – Шостка, № 840 Фастов – Шостка, № 819 Киев – Шепетовка, № 836 Коростень – Киев, № 827 Киев – Жмеринка, № 826 Винница – Киев.

11 мая 2010 года по железной дороге будут курсировать пригородные поезда повышенного комфорта №840/839 Шостка – Фастов и № 820 Шепетовка – Киев.