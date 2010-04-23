ЮЗЖД временно изменяет движение пригородных поездов

Юго-Западная железная дорога в связи с ремонтными работами по модернизации путей временно изменяет движение некоторых пригородных поездов.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, 23, 26, 27 и 28 апреля 2010 года электропоезда, которые отправлялись со станции Киев-Пассажирский будут следовать со станции Киев-Петровка.

В частности, изменится маршрут движения электропоездов: №6813 Гребенка - Киев-Пассажирский будет прибывать к станции Киев-Петровка, №6914 Киев-Пассажирский - Нежин будет отправляться со станции Киев-Петровка. Кроме того, вносятся временные изменения в расписание движения электропоездов: №6813 Гребенка - Киев-Петровка будет отправляться со станции Дарница в 14.07, прибывать на станцию Киев-Петровка в 14.37, №6914 Киев-Петровка - Нежин будет отправляться со станции Киев-Петровка в 15.06, прибывать на станцию Дарница в 15.39. Также электропоезд №6912 Борщаговка Тех. - Нежин будет отправляться со станции Дарница в 14.18, прибывать в Нежин в 16.42.