УГЦР зафиксировал 3533 нарушения пользования

ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР) средствами технического контроля выявил на всей территории страны в I квартале текущего года 3533 нарушения пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГЦР, из них 2992 - связанные с работой на излучение радиоэлектронных средств без разрешений на эксплуатацию. К нарушителям применены меры согласно действующему законодательству.

Наибольшее количество нарушений, выявленных специалистами УГЦР, приходится на телевизионное вещание (986), цифровую сотовую связь (508), широкополосный радиодоступ (465), ультракоротковолновую и коротковолновую радиосвязь (432), звуковое вещание (354), радиорелейную связь (119) и другие радиотехнологии.

Значительное количество нарушений, связанных с работой средств без разрешения на эксплуатацию, выявлено в АР Крым и городе Севастополе (382), Полтавской (260), Одесской (212), Черновицкой (144), Черкасской (142), Ровенской (141), Днепропетровской (132), Львовской (130), Ивано-Франковской (129), Харьковской (125), Закарпатской (124), Донецкой (112) областях.

Структурными подразделениями Украинского государственного центра радиочастот также проведена определенная работа по защите присвоений радиочастот пользователей радиочастотного ресурса. Выявлено и приняты меры по устранению действия источников радиопомех на РЭС субъектов ведения хозяйства в 218 случаях.

Большая их часть приходится на Киевскую область и город Киев (35), Луганскую (23), Донецкую (18), Днепропетровскую (15), Черкасскую (15), Хмельницкую (10) области, а также регионы Крыма и город Севастополь (17).

Нужно отметить, что в УГЦР создана собственная система радиочастотного мониторинга, предназначенная для обеспечения проведения радиочастотного мониторинга в полосах частот общего пользования путем сбора, сохранения и анализа данных, о параметрах электромагнитных излучений радиоэлектронных средств, необходимых для решения задач регуляции в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины.

В зоне действия автоматизированной системы радиомониторинга находятся все областные центры и 70 городов с численностью населения свыше 100 тысяч обитателей.