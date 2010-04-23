Нацсовет по телерадиовещанию обеспокоен повышением налога

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания обеспокоен инициативой Кабинета министров относительно повышения ставки налога на телевизионную рекламу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, об этом шла речь в четверг во время встречи членов Нацсовета с представителями телевизионной индустрии Украины.

В частности, стороны обсудили вопросы защиты и поддержки Национальным советом и государством в целом национального телепроизводства.

Самая большая на сегодняшний день проблема для телевизионщиков – повышение ставки налога на рекламу, отмечалось во время встречи. Как констатируют участники телевизионного рынка, в случае реализации этой правительственной инициативы отечественная телевизионная отрасль потерпит крах.

Как подчеркнули в Национальном совете, ведомство разделяет обеспокоенность руководителей телекомпаний, и попытается защитить их от непомерного налогового давления.

Также во время встречи речь шла о перспективах внедрения цифрового телевидения и учете интересов отечественных вещателей во время реализации этого проекта.

Председатель Национального совета Владимир МАНЖОСОВ, который является членом Межведомственной комиссии по вопросам внедрения цифрового вещания, заверил собравшихся в том, что он приложит максимум усилий, чтобы позиция Нацсовета и предложения представителей телеиндустрии были учтены.

Также проблемным вопросом для отечественных телекомпаний остается деятельность Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали и внесения изменений в соответствующий закон, который, по мнению обеих сторон, является слишком консервативным и не соответствует европейским стандартам.

Большое внимание во время обсуждения было уделено вопросам соблюдения действующего законодательства в телерадиоинформационной сфере, в частности и статьи 10 „Употребление языков в информационной деятельности телерадиоорганизаций” Закона Украины „О телевидении и радиовещании” и Закона Украины „О рекламе”. Отмечалось, что Национальный совет, который постоянно мониторит эфир общенациональных каналов, будет реагировать на нарушения.

Как сообщалось, Кабинет министров предлагает увеличить ставку налога на рекламу с 0,5% до 2,5-3% и ввести дополнительные коэффициенты, которые повышают ставку налога: для рекламы на телевидении – 7, в печатных изданиях – 5 и для внешней рекламы – 2.

Об этом идет речь в проекте изменений к декрету Кабинета министров “О местных налогах и сборах”, который может быть принят в ближайшее время.