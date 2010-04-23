"Югозападдорстрой" сократил убыток

ОАО "Югозападдорстрой" в 2009 году сократило чистый убыток на 33,8%, или на 24,932 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 48,852 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2009 году сократился на 66,91%, или на 329,454 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 162,913 млн. грн., валовой доход сократился на 66,11%, или на 394,748, - до 202,366 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Югозападдорстрой" - предприятие по строительству и реконструкции автомобильных путей, образовано на базе треста "Винницяшляхбуд" в 1993 году путем превращения в акционерное общество. Трест "Винницяшляхбуд" был организован 39 лет назад при делении треста "Київшляхбуд" для обеспечения растущих объемов строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных путей на территории Винницкой, Львовской, Одесской, Хмельницкой, Закарпатской, Харьковской областей. В состав "Югозападдорстроя" входят 5 дорожно-строительных управлений, база материально-технического снабжения, торгово-производственное управление и Ильинецкий спецкарьер по заготовке каменных материалов.

95% акций "Югозападдорстрой" принадлежат предприятиям, которые входят в строительный холдинг - компанию "Золотые ворота" (Киев).

Компания завершила 2008 год с убытками 73,784 млн. грн. против 33,727 млн. грн. прибыли в 2007 году.