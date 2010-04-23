В Крыму реализация услуг связи уменьшилась на 5%

В Автономной Республике Крым за январь-март 2010 г. предприятия и операторы связи предоставили потребителям услуг почты и связи на сумму 191 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 5% меньше, по сравнению с соответствующим периодом 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, наибольшим спросом в Крыму за отчетный период пользовались услуги мобильной (39%) и телефонной связи (30%). Доходы, полученные от услуг компьютерной связи, в сравнении с январем-мартом 2009 г. выросли в 1,4 раза и составили почти 22 млн. грн. Почти 90% этих объемов получены за счет предоставления широкополосного доступа к сети Интернет.

Половина общей суммы доходов предприятий почты и связи автономии получена от населения. За первые три месяца величина этого показателя составила 95 млн. грн., что несколько меньше уровня января-марта 2009 г. На 40% этот показатель формируется за счет предоставления услуг фиксированной телефонной связи и на треть - мобильной.

Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2010 г. в Крыму предприятия и операторы связи предоставили потребителям услуг почты и связи на сумму 125 млн. грн., что в сопоставимых ценах на 7% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2009 г.