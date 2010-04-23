КТО ВОЗМЕСТИТ ПОТЕРИ ОТ ИСЛАНДСКОГО ПЕПЛА?..

Исландский вулкан обнажил массу проблем как в экологической, так и экономической сферах. Извергаемый им злополучный пепел надолго останется в памяти авиакомпаний, туристов и европейских властей. Последним, кажется, особенно не повезло. Как известно, Еврокомиссия признала, что правительства ЕС не имели достаточных оснований для закрытия неба, что само собой наводит на мысль о будущих коллективных исках в сторону руководства старушки Европы.

Вулкан разбушевался после 200-летней спячки 21 марта, а 14 апреля выплеснул в небо первую партию пепла, которая и перекрыла авиапотоки над Европой. 19 апреля генеральный директор Еврокомиссии по делам транспорта Матиас Руэте признал, что запрет на перелеты в ЕС был введен лишь на основе компьютерных теоретических построений. «Мы не имеем реальных доказательств, что вулканический пепел представляет опасность для полетов», - сказал он.

После этого от европейских властей потребовали возместить многомиллионные убытки британская авиакомпания British Airways и международная TUI Travel. «Мы приветствуем инициативу ЕС по устранению экономических последствий закрытия воздушного пространства для авиационного сектора и всей европейской экономики в целом, - отметил исполнительный директор British Airways Уильяма Уолша. - Мы также поддерживаем контакты с британским правительством, которое создало рабочую группу по расследованию этой ситуации».

А уже 20 апреля британское издание The Daily Telegraph опубликовала статью Стюарта Джона, бывшего директора инженерного отдела авиакомпании Cathay Pacific Airways и нынешнего главы Королевской инженерной академии (Великобритания), который дал экспертный комментарий нынешней ситуации в небе над Европой. По его мнению, правительства стран ЕС не должны были закрывать воздушное пространство, а сразу провести ряд испытаний по проходимости пассажирских самолетов через парящий в небе пепел. «Однако такие испытания провели только коммерческие авиаперевозчики... Как же так?», - задается он вопросом.

Между тем, у властей на возмещение убытков авиакомпаний свой взгляд. Так, министр транспорта Великобритании Лорд Адонис подчеркнул в эфире радиостанции Radio Four, что компенсации могут быть погашены из государственного бюджета. Понятно, что такое заявление не могло остаться незамеченным со стороны налогоплательщиков. Кстати, тоже пострадавших от авиаколлапса.

Как заявил The Daily Telegraph эксперт британской Федерации малого бизнеса Стивен Аламбритис, к требованиям о компенсации могут присоединиться сотни тысяч европейских предприятий, чей ущерб оценивается на сумму более $600 млн. «Если представители бизнеса возбудят коллективный иск против авиакомпаний, те, в свою очередь, подадут иски против властей, чтобы снять с себя груз ответственности», - считает он.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), приблизительные убытки авиакомпаний от сбоя сообщения с 15 по 20 апреля превысили 1,7 миллиарда долларов. В пиковое время - с 17 по 19 апреля - убытки авиаперевозчиков в день составляли 400 миллионов долларов. «Небесный» кризис затронул 29% мирового авиасообщения. Его жертвами ежедневно становились 1,2 миллиона человек.

Авиакомпании вулкан, конечено, «наказал». Но нельзя снимать со счетов и потери туристов.По информации "Вестей.Ru", авиакомпании отказываются компенсировать им незапланированные расходы на проживание в гостиницах, питание и связь.

Например, популярная в Европе бюджетная авиакомпания Ryan air объявила, что возместит затраты пассажиров только в пределах стоимости билета. А это противоречит европейским законам. Однако у многих авиакомпаний, пострадавших от почти недельного простоя, нет денег на компенсации. Группа авиаперевозчиков уже обратились в Еврокомиссию, чтобы получить помощь из общеевропейского кризисного фонда.

Кстати, по данным Erste Group, каждая неделя приостановленного воздушного движения обшлась европейскому туризму в 4 – 7,5 млрд. евро.

Между тем, Росавиации Александр Нерадько не исключает, что его ведомство компенсирует авиаперевозчикам убытки, которые они понесли в результате закрытия воздушного пространства из-за извержения вулкана в Исландии. По его словам, это может произойти после оценки нанесенного ущерба. На данный момент помощь оказывается только пассажирам. Как только авиакомпании подсчитают потери, Росавиация рассмотрит вопрос о компенсации, сказал он.

Теперь о наших, родных потерях. Только убытки аэропорта «Борисполь» из-за проблем с авиасообщением составили 4,5 млн. грн. Как отмечает пресс-секретарь «Борисполя» Людмила Петрив, на сегодняшний день аэропорт продолжает выполнять работу в нормальном режиме, 22 апреля не выполнялись рейсы на отлет только в Хельсинки и Мюнхен.

*** 16 апреля были ограничения по выполнению полетов в ряд стран, которые закрыли свои воздушные зоны. 17 апреля были закрыты воздушные зоны Украины, соответственно - не работали аэропорты. Симферопольская воздушная зона была закрыта с 15:00 17 апреля, Львовская воздушная зона - с 00:00, Бориспольская воздушная зона - с 03:00, Одесская воздушная зона - с 09:00 и Днепропетровская воздушная зона с 12:00 17 апреля. Воздушные зоны Украины были открыты 18 апреля. В тот же день “Борисполь” начал выполнять только чартерные рейсы и рейсы в направлении востока и юга. Воздушное сообщение с Европой было закрыто.

Украинские авиакомпании пока еще не подсчитали убытки, но, думаю, в скором времени они нас оглушат сногсшибательными цифрами. Впрочем, и нам не грех этим заняться. Украинские туристы занимают в рядах потерпевших отнюдь не последнее место. Запоминайте – в Украине решение о запрете полетов принимается подразделением «Украэроруха» - Украэроцентром (Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения). «Если выяснится, что решение было принято необоснованно, в принципе, как пассажиры, так и авиакомпании могут обращаться в суды на орган, решение которого привело к потерям и убыткам», - прокомментировал представитель одной из украинских авиакомпаний. Вот и получается, что на судебное разбирательство не стоит делать ставку, сие практически невозможно, т.к. случившееся подпадает под категорию форс-мажор. То есть, вины авиакомпании в природном катаклизме нет. Именно поэтому и ответственность снимается…

Остается добавить прогнозы экспертов, чем аукнется исландский вулкан для мировой экономики? Эксперты Erste Group подают два сценария событий...

В случае оптимистического сценария - постепенное ослабление взрыва и переход от массивных извержений вулканической пыли к вытеканию магмы (которое будет поддерживаться таянием ледника, покрывающим вулкан). «В таком случае извержение вулкана в течение относительно короткого периода времени будет иметь локальное влияние, а общие макроэкономические последствия будут незначительными», - объясняет Любош Мокраш, аналитик Ceska sporitelna, чешского дочернего банка Erste Group.

Следует учесть возможность помощи правительств ЕС пострадавшим авиалиниям, что в свою очередь усилит давление на бюджеты стран, которые и без того столкнулись с проблемой бюджетного дефицита. Значительное снижение объемов воздушных сообщений также имеет негативное влияние на цену нефти.

Пессимистический сценарий - извержение соседнего вулкана Катла будет иметь драматичные последствия для Европы и негативно повлияет на евро и рынок акций.

Худшим вариантом является активирование ближайшего вулкана Катла, что может привести к значительно большему взрыву. В зависимости от масштабов извержения вулкана, такое событие может повлиять и на мировой климат. Наиболее негативные последствия (кроме авиабизнеса) это будет иметь для сельскохозяйственного сектора (похолодание). Такое развитие событий может иметь негативное влияние на евро, поскольку Европа потенциально может стать наиболее пострадавшим регионом. В случае активирования Катлы последствия будут глобальные, а негативное влияние на Европу и состояние евро будет наиболее существенным. Глобальные последствия катаклизма негативно отобразятся на рынке акций, в то время как общая ситуация неопределенности будет на ранних этапах поддерживать цену облигаций. Однако в долгосрочной перспективе возможна инфляция и повышение ставок (негативное влияние на цены). Ресурсный рынок (исключая сектор энергетики) также пострадает из-за снижения темпов возобновления экономики, при этом, повысится цена золота, считают эксперты Erste Group.

Но не стоит унывать. Ведь есть два сценария: один - плохой и второй - не очень. Будем надеяться на лучшее...

(УНИАН)