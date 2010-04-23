"Укрзализныця" отмечает рост в І квартале случаев хищения

"Укрзализныця" отмечает рост в первом квартале текущего года случаев хищения имущества и грузов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», на протяжении первого квартала текущего года работники военизированной охраны «Укрзализныци» предупредили 425 случаев разворовывания имущества и грузов, которые перевозились железными дорогами, на общую сумму 399 тыс. грн. При этом задержаны и переданы в подразделы транспортной милиции 515 расхитителей.

Как отмечают в «Укрзализныце», количество посягательств на грузы и имущество железной дороги увеличилось. За соответствующий период в прошлом году работниками военизированной охраны было предупреждено 377 краж на общую сумму 325,7 тыс. грн и поймано „на горячем” 400 лиц.

Чаще всего расхитители посягают на металлические детали колеи, средства и устройства сигнализации и блокировки, детали вагонов, а также на грузы, которые перевозятся в открытом подвижном составе. Это наносит не только значительный материальный вред отрасли, но и способствует созданию аварийно-опасных ситуаций, следствием которых может стать даже схождение с рельсов подвижного состава.

Железнодорожники в очередной раз предостерегают правонарушителей: незаконные посягательства на грузы и имущество железной дороги могут привести к возникновению аварийных ситуаций и криминальной ответственности.