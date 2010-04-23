Безопасность полетов за первый квартал повысилась

По результатам анализа первого квартала текущего года уровень безопасности полетов в гражданской авиации Украины значительно повысился. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, наилучшим показателем повышения уровня безопасности авиации является отсутствие событий, которые привели к человеческим жертвам и травмированию. То есть за первые три месяца этого года не случилось ни одной катастрофы, аварии или чрезвычайного события. Кроме того, количество серьезных инцидентов уменьшилось на 66%, повреждений воздушных судов на земле – на 20%. В то же время, количество инцидентов увеличилось на 25%, однако следует учесть, что общий налет часов увеличился с 41297 часов за 2009 год до 46923 часов за 2010 год, отмечают в министерстве.

Среди факторов, которые повлекли инциденты – недостатки в техническом обслуживании и ремонте, производственно-конструктивные недостатки, экипаж воздушного судна, окружающая среда, в том числе орнитология, и др.

Также наблюдается улучшение показателей уровня безопасности при выполнении авиационных работ и использовании авиации общего назначения (частной авиации) – на 75%, учитывая существенное увеличение объемов налета в сравнении с первым кварталом в прошлом году (с 994 часов до 1739 часов).