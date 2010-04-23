Ефименко поручил повысить уровень безопасности на транспорте

Министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО дал поручение разработать мероприятия по повышению безопасности движения, полетов и судоходства, и установить действенный контроль за их выполнением.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи, соответствующее задание было поставлено перед заместителями министра, руководителями правительственных органов подотраслей транспорта и связи.

При этом работа правительственных органов министерства и ведомственных предприятий признана неудовлетворительной, а их руководители предупреждены о персональной ответственности за организацию работы по соблюдению всех норм безопасности на транспорте.

«Для меня не существует объяснений относительно причин аварий, не может быть компромисса в вопросе, в котором речь идет о человеческой жизни и здоровье», - заявил К.ЕФИМЕНКО.

По данным Департамента безопасности в отрасли Минтранссвязи, на протяжении трех месяцев этого года произошло 358 аварийных событий. Количество погибших в них уменьшилось на 19%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., однако выросло количество травмированных.

В частности, в Минтранссвязи отмечают, что учитывая рост количества ДТП на железнодорожных переездах, «Укрзализныця» совместно с «Укравтодором» разработают государственную программу, направленную на повышение уровня безопасности на железнодорожных переездах, в которой, в частности, будет предусмотрено строительство путепроводов на наиболее проблемных участках.

Глававтотрансинспекция, в свою очередь, должна внедрить более строгие мероприятия для перевозчиков, которые нарушают правила дорожного движения и выезжают на железнодорожные переезды.