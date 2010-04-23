Замечаний к украинским самолетам стало почти вдвое меньше

Министерство транспорта и связи отмечает улучшение показателей соблюдения международных стандартов безопасности полетов на самолетах украинских авиаперевозчиков по результатам наземных проверок по программе SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft – Оценка уровня безопасности иностранных самолетов) в аэропортах стран Евросоюза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, количество замечаний к самолетам отечественных авиакомпаний уменьшилось почти вдвое: с 444 до 275.

В целом за 1-й квартал 2010 года осуществлено 25 проверок самолетов украинских авиаперевозчиков по программе SАFА, проверено 17 авиакомпаний и 10 типов воздушных судов. Коэффициент украинских авиаперевозчиков в 1-м квартале 2010 года составил 0,42. Сравнительно с 1-м кварталом 2009 года показатели безопасности полетов на самолетах украинских авиаперевозчиков улучшились больше, чем втрое. В «черном списке» авиакомпаний, которым запрещены полеты в Евросоюз, украинских авиаперевозчиков нет.

Согласно сообщению, за первый квартал 2010 года специалисты Госавиаадминистрации провели 158 инспекционных проверок эксплуатантов, 14 сертификационных проверок относительно получения и продления срока действия сертификата эксплуатанта и семь внеплановых инспекторских проверок.

Кроме того, было осуществлено восемь проверок совместно с органами прокуратуры и Службы безопасности Украины относительно соблюдения безопасности полетов эксплуатантами воздушных судов.

Сегодня перечень авиакомпаний, которые имеют действующий сертификат эксплуатанта, насчитывает 74 компании.

Кроме того, с начала года прошли четыре заседания Комиссии по вопросам сертификации. По их результатами девяти авиакомпаниям аннулирован сертификат эксплуатанта, трем – прекращено действие сертификата и двум возобновлено действие сертификата после устранения несоответствий.