Львовская ОГА получит 10,3 млн. грн. для выкупа земель

Кабинет министров Украины выделит Львовской областной государственной администрации 10 млн. 356 тыс. 644 грн. для выкупа земельных участков и частной собственности под строительство и реконструкцию международного аэропорта «Львов» в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Об этом говорится в распоряжении №948-р от 21 апреля т.г., размещенном на Правительственном портале.

Согласно документу, эти средства выделяются в рамках сметы и бюджетных назначений на проведение реконструкции аэродрома ГП «Международный аэропорт «Львов».

При этом для возмещения подтвержденных документально расходов, связанных с оплатой услуг по нотариальному оформлению документов, услуг БТИ, изготовления градостроительной и землеустроительной документации, правительство выделит Львовской ОГА 1 млн. 015 тыс. 595 грн.

Выкупленные земли будут переданы ГП «Международный аэропорт «Львов» в постоянное пользование.

Как сообщал УНИАН, правительство разрешило Львовской областной государственной администрации выкупать частную собственность и землю под строительство в городе аэропорта в рамках подготовки и проведения в Украине в 2012 году финальной части Чемпионата Европы по футболу.

Правительство поручило Львовской облгосадминистрации до 1 июля 2010 года выкупить земельные участки, садовые дома, гаражные боксы и другие объекты недвижимости, а также возместить стоимость многолетних насаждений.

Напомним, Кабинет министров Украины распоряжением № 1160-р от 23 сентября 2009 г. утвердил проект и титул строения нового аэровокзала Государственного предприятия "Международный аэропорт "Львов", разработанного предприятием с иностранными инвестициями "Тебодин Украина".

Общая сметная стоимость строительства составляет 921 млн. 362 тыс. грн., в т.ч. строительно-монтажных работ – 386 млн. 371 тыс. грн., оборудования, мебели, инвентаря – 349 млн. 025 тыс. грн. Срок строительства – 25 месяцев. Пропускная способность нового аэровокзала будет составлять 1 тыс. пассажиров в час.

Победителем аукциона по строительству нового терминала в аэропорту "Львов" была признана американская компания IMTC-MEIL.L.C, с которой должны были подписать инвестдоговор.

Постановлением Кабмина от 1 марта 2010 г. Кабинет министров Украины выделил из Стабилизационного фонда в 2010 году на развитие аэропорта "Львов" 121 млн. грн.