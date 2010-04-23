ЮЗЖД снизила убыток в 2,7 раза

Юго-Западная железная дорога в 1-м квартале 2010 г. снизила чистый убыток в 2,7 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., – с 13 млн. 566 тыс. грн. до 5 млн. 12 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Доход ЮЗЖД за отчетный период вырос с 1 млрд. 770 млн. 173 тыс. грн. до 1 млрд. 855 млн. 461 тыс. грн., валовая прибыль – снизилась с 250 млн. 624 тыс. грн. до 239 млн. 367 тыс. грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци» находится в ведении ЮЗЖД. Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок Украины каждая шестая тонна приходится на нее.

Около трети от общего объема пассажирооборота “Укрзализныци” обеспечивается ЮЗЖД, в том числе значительная доля международных перевозок.

Железная дорога, в основном, расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой областей и частично - Ривненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей.