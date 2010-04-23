Вулкан обошелся авиакомпаниям в 1,7 млрд. долл.

Убытки европейских туристических компаний от последствий извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль оцениваются примерно в $2,3 млрд. (1,727 млрд. евро), заявил в пятницу в Мадриде генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи. Каждый день затрудненных авиаперевозок обходился турсектору примерно в 300 млн. евро, сообщают k2kapital.

Каждый год Европа принимает более 240 млн. туристов со всего мира, которые прибывают в страны континента преимущественно на самолетах. Они оставляют в странах отдыха $200 млрд. в год.

Авиакомпании лишились 1,7 млрд. долл.

Убыток авиакомпаний от шестидневного вынужденного простоя, по подсчетам IATA, составил $1,7 млрд. По мнению генсека ЮНВТО, данные IATA выглядят «весьма реалистичными»; таким образом, суммарные потери от извержения превышают $4 млрд.

Рифаи намерен обратиться в ООН с просьбой разработать соглашение, которое бы определяло права потребителей и других агентов в случае возникновения подобных форс-мажорных обстоятельств.

ЕС призывает скоординировать деятельность авиационных агентств

Европейские власти намерены скоординировать деятельность национальных авиационных агентств после возобновления авиасообщения над Европой, приостановленного в связи с извержением исландского вулкана, сообщает Reuters.

Еврокомиссар по транспортным вопросам Сиим Каллас (Siim Kallas) намерен представить на следующей недели рекомендации, составленные после анализа экстренной ситуации, в результате которой авиакомпании потеряли $1,7 млрд (1,1 млрд фунтов).

"Нам нужно научиться скоординировано реагировать на такие кризисы. В настоящее время мы пока имеем разнонаправленную работу 27 национальных авиаагентств. Без центрального регулятора, Европа будет оставаться уязвимой перед любыми рисками”, - заявил Каллас.

Предшественники Калласа пытались объединить усилия стран Европы в авиационном сфере, предлагая сократить число агентств с 27 до 9 к 2012 году.

"Я считаю, что мы не можем ждать так долго. Необходимо ускорить работу в этом направлении", сказал чиновник.