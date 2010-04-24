ООН дает Сомали свыше 2 млн. долларов
12:10, 24 апреля 2010Транспорт/Связь
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На борьбу с пиратами
Международный совет 10 государств при ООН одобрил выделение более 2 миллионов долларов на помощь Сомали и соседним странам в борьбе с морскими пиратами.
Как сообщает радио «Свобода», по словам заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Линна ПАСКО, возглавляющего совет, преследование морских пиратов является частью международной стратегии по борьбе с этой проблемой.
В совет 10 стран входят Франция, Германия, США, Сомали и другие.
Более года в Аденском проливе к северу от Сомали международная армада военных судов патрулирует территорию в целях борьбы с пиратами.
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